台灣大學政治系教授左正東今天在出席一場兩岸研討會時表示，疫情後全球呈現復甦，但兩岸在經濟、社會、人員往來卻呈脫鉤趨勢。他呼籲，要讓兩岸走出脫鉤的危險，關鍵是人員的移動，誰率先廢除限制性的旅行措施，誰就能贏得兩岸人民的尊敬信賴，贏得兩岸的民心。

由大陸國台辦旗下智庫海峽兩岸關係研究中心主辦的「2023年兩岸關係研討會」今天（17日）在四川成都舉行，今年的主題是「兩岸關係與民族復興」。今年的會議是新冠疫情3年解封之後，兩岸學者、大陸各地台辦官員再度聚首、面對面交流，雙方與會共計約120人。

在研討會主題發言時，左正東指出，此刻正值全球化逐漸回溫，但兩岸經濟社會的互動依然欲振乏力，甚至已經走到脫鉤邊緣。

左正東以數據為例，「逆全球化」只有短暫的在2020年，也就是新冠疫情第一年出現，到了2022年，全球貿易比疫情前還提高了10％；人員移動恢復的比較慢，2022年回到疫情前的63％，甚至到了今年第一季，全球的人員移動已經達到了疫情前的80％，全球的國際旅客有2.35億。

左正東表示，反觀兩岸的情況，剛好和疫情下的逆全球化呈現相反趨勢，也可稱之為脫節。兩岸的貨品貿易，事實上在疫情第一年上升13％，第二年甚至上升了26％，可是今年迄今兩岸貿易衰退了26％，呈現出「先升後降」。

「兩岸貿易另外一個奇特的現象，就是以往兩岸貿易是由投資拉動的，今年好不容易台灣對大陸的投資上升了6％，到7月底為止，依然沒有改變貿易衰退的結構」，左正東指出，「所以說，是否過去這種以投資拉動的貿易，現在也發生了質變，這個還值得我們去觀察。」

左正東指出，兩岸之間經濟社會的脫鉤最為顯著、也最讓人憂心的，就是人員的流動。據台灣統計，在疫情前一年，從台灣到大陸工作的人數大約是40萬左右，到了2021年降到16萬人，比過去只有一半都不到，其中特別是年輕階層衰退的最嚴重，大概是15至24歲，衰退了45％。

左正東表示，此外就是到大陸觀光的台灣旅客，疫情前一年多達404萬人，疫情期間2022年降到16萬人，今年解封之後也上升了。台灣第二大的旅遊目的地就是中國大陸，但是上半年只有40萬人。「相較於台灣旅客赴日本旅遊，今年上半年將近179萬人，兩者規模差距很大。疫情前，台灣民眾赴大陸、日本旅遊的人數，基本上都超過400萬。」

至於大陸民眾到台灣的情況，數字同樣令人怵目驚心。左正東指出，交流專業過去一年達9萬人，但今年上半年只有800多人，商務交流也一樣，過去一年達10萬人，今年上半年還不到1萬人。此外，大陸學生赴台就學，疫情前超過1萬人，現在只剩下3000多人，而大陸觀光客到台灣，目前的數字為零。「兩岸經濟社會脫鉤對兩岸帶來什麼樣的影響？我認為這已經不只是一個風險，而是一個巨大的危險。」

中共總書記習近平曾說，兩岸要追求心靈契合的和平統一，左正東表示，「這必然需要創造一個兩岸民眾相互往來、建立起綿密的人際網路，這樣才能讓彼此建立相容的社會和價值。如果兩岸無法相互往來，想創造和平統一的社會條件，會越來越困難。」

左正東認為，要讓兩岸走出脫鉤的危險，「關鍵是人員的移動，一方面這是現在兩岸最大的交流赤字，另外一方面，人員移動也會帶動服務貿易成長，而全球的趨勢都是服務貿易的成長動能，比貨品貿易的動能還要強。」

左正東分析，人員移動其實不是只受到物質誘因的影響，還受到文化、政治認同和其他非物質誘因的影響，「因此要擴大兩岸人民的相互往來，兩岸都應該提供透明穩定和不歧視的法律環境，讓兩岸民眾瞭解到，來往兩岸應該遵守的規則，就不用害怕參與交流。同時要盡可能的避免法律戰，不要讓法律處在一個不穩定的情況下。另外也不應該造成歧視，因為歧視下的法律無法讓人員往來帶來民間和解的效果。」

左正東呼籲，兩岸互動應創造正向的行動、帶來正向的循環，改變原本的惡意，如此才能進入善意螺旋，「正向行動的第一步，就是廢除兩岸在疫情期間所設置的限制性的措施，誰率先廢除限制性的措施，誰就能贏得兩岸人民的尊敬信賴，贏得兩岸的民心。」