一艘載有難民的船隻上週末在英吉利海峽沉沒，造成至少6人喪生。司法消息人士向法新社透露，法國檢方今天依過失殺人罪名起訴4人。

消息人士證實法國「世界報」（Le Monde）的報導內容，稱被起訴的嫌疑人為2名伊拉克籍及2名蘇丹籍公民，他們於船隻翻覆不久後被捕。那艘船上載有約65名難民，12日橫渡英吉利海峽時翻覆，造成6名阿富汗人身亡。

嫌犯也同時面臨共謀非法移民等罪名，當中2名伊拉克人涉嫌為人蛇集團工作。

法國檢方表示，船上大多為阿富汗難民，以及少部分蘇丹人，並有數名未成年人。

法國檢方辦公室表示，調查人員認為，當時船隻的發動機出現故障，導致這艘船最終在這個繁忙且波濤洶湧的海域翻覆。

檢方辦公室並稱，船隻變得「支離破碎」，且大多數乘客都沒有穿救生衣。

一艘商船發現船身殘骸後通知當局，此後法國海岸巡防隊救起38人，英國當局救起23人。

檢方辦公室表示，法國方面的生還者正在接受訊問，他們也要求英國當局配合審問他們救起的生還者。（譯者：戴雅真/核稿：施施）1120817