新冠疫情威脅至今未減，面對無孔不入的病毒，學界、醫界多方尋覓解決之道，益生菌成為顯學，其中又以後生元討論度最高，近期已在國際間掀起風潮，網路搜尋熱度創下歷史新高，國際科學研究發表數量更是呈指數型成長。

根據美國國立衛生研究院旗下國家醫學圖書館的生命科學和生物醫學文獻及索引免費搜尋引擎PubMed統計，從2019年疫情初露苗頭開始，後生元相關研究論文突然從每年2-11篇，上升至28篇，且每年翻倍成長，2022年更高達214篇，今年1-7月已有134篇。

新上市的太陽星全效克菲爾益生菌趕搭這股熱潮，成分中添加入國內首支可用於食品的後生元，也就是臺灣大學的專利M1克菲爾乳酸桿菌，以益生菌、益生元與後生元黃金三角完整配方，成為市場先鋒，7月上市，創下6天秒殺的佳績，消費者掀起熱議。

什麼是後生元Postbiotics？為什麼全球學界、生技與食品產業近年如此關注？國際益生菌及益生元科學協會ISAPP定義後生元：為人體提供健康益處的無生命微生物或其生成物。

美國哈佛醫學院HMS旗下的哈佛出版社HHP網站，《哈佛女性健康觀察》雜誌主編、婦產科醫師Toni Golen博士、哈佛醫學院副教授Hope A. Ricciotti博士撰文指出，身體消化益生元和益生菌後留下的產物就是後生元，且種類多元，包括維生素B和K等營養物質、胺基酸、有助於減緩壞菌生長的抗微生物肽，以及可幫助健康細菌繁殖的短鏈脂肪酸。2位博士建議，若要增加體內後生元的量，可多吃克菲爾發酵乳、豆豉和泡菜等發酵食物。

太陽星專案經理許雅玲表示，因廣告宣傳內容誤導，消費者常有「益生菌就是乳酸菌」的錯誤印象。WHO對益生菌的定義為：「經嚴格篩選出的活菌株，當攝取足夠量時能夠賦予人體健康」，乳酸菌只是益生菌的其中一種。

然而益生菌要賦予人體健康，還得有「食物」益生元（或稱益生質、益菌生），後生元輔助，以激發細胞活力，三者缺一不可。

太陽星全效克菲爾益生菌不惜成本，額外添加後生元。（圖／太陽星提供）

為此，太陽星全效克菲爾益生菌特別添加M1，打造益生菌、益生元與後生元黃金三角完整配方，堪稱產業先鋒，也掀起後生元應用浪潮，首批上市不到1個月就被搶購一空，第二批日前到貨，已銷售過半，讓業界看到了後生元的市場藍海。