統一獅16日公布再簽下布萊威（Scott Blewett）和蘭道爾（Randall Delgado）2位新洋投，布萊威昨抵台、今進行體檢，預計下周一軍「開箱」，而另一位巴拿馬籍的蘭道爾因為須先取得工作簽才能來台，但也終於確定來台時間，目前預計22日抵台。

總教練林岳平表示，教練團目前是規劃布萊威下週一軍出賽，明天會先叫他上來一軍隨隊練球，看練球狀況再決定出賽時間表。

原本獅隊是先簽下蘭道爾，但因為他是巴拿馬籍，需要先在國外取得工作簽證才能來台，無法循其他國洋將模式，先到台灣再等工作簽證，因此來台時間表會比其他洋將慢，不過今天也終於確定蘭道爾將在22日來台。

目前獅隊陣中有布雷克、克維斯及目前在二軍養傷的羅昂，另外加入2位新洋投、共有5名洋投，蘭道爾來台後僅剩1週時間就是「831洋將大限」，林岳平說：「是還有1周時間，但如果831前就要出賽的話，我就要提前取捨，但就先等來台、體檢完再說。」