P. LEAGUE＋高雄17直播鋼鐵人前領隊陳冠豪，不滿陳姓女記者報導球隊資金問題的新聞，竟指使助理找人砸毀女記者轎車，還在她的車上裝設GPS，更在轎車水箱倒入百根鐵釘。新北地檢署近日偵結，依侵入住宅、妨害秘密、毀損等罪起訴，陳冠豪因潛逃出境遭通緝中。

檢警調查，去年10月5日，《上報》陳姓女記者報導鋼鐵人球隊相關新聞，引起陳冠豪不滿。他涉嫌指使楊姓助理等3人找來陳韋光協助，陳又找來3名有黑道背景的小弟，佯裝成爆料者，與陳女相約採訪，再跟蹤陳女，趁機進入陳所住社區地下停車場。

3名小弟持鐵鎚敲破轎車車窗，在陳女轎車安裝GPS，又往轎車水箱倒入超過百根鐵釘。事成之後，陳冠豪交給陳韋光15萬元，當作3名小弟的酬勞。

檢警循線查出陳韋光，他坦承犯行，並供出受陳冠豪指使。而陳冠豪獲悉共犯遭逮，疑潛逃至香港避風頭，檢方對陳冠豪發出通緝，另依侵入住宅、妨害秘密、毀損等罪起訴陳韋光等7名共犯。

本案今年1月曝光後，高雄17直播鋼鐵人球團發布聲明撇清責任，否認跟球團有關聯，全力捍衛球團的清白。