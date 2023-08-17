台中市大里區光正國中推動創新教育，「光啟尬電正學堂－光正之星」教案結合社區，帶領孩子走出課堂學習，學童利用解謎了解地方故事。（光正國中提供／潘虹恩台中傳真）

台中市大里區光正國中屬於工業區旁的「偏區」學校，早期民眾印象停留於「歹囡仔」，多年來光正國中推動閱讀、創新教育，其中「光啟尬電正學堂－光正之星」教案結合社區，帶領孩子走出課堂學習，近期入選「親子天下教育創新100」獎項，成功翻轉早期負面印象。

台中市大里區光正國中位於工業區旁，屬於教育優先區，校內有42％學生來自單親、隔代、外配家庭。早期家長多無暇顧及孩子學習，學生學習意願低，過去被民眾視為「歹囡仔（壞孩子）」的學校。校方10多年前推動閱讀，近年開始推動創新教育，結合社區設計「光啟尬電正學堂－光正之星」教案，去年獲得教育卓越金質獎，近期也從全國347組團隊中入選「親子天下教育創新100」獎項。

光正國中國文科老師林威宇說明，課程分為解謎、自然探索、藝術與國際等面向進行發想。解謎與社區人文史地結合帶領學生走讀認識地方；自然探索帶領學生觀察社區市場塑膠袋運用頻繁情形，帶領學生發想解方，並到市場宣導減塑；藝術方面學生思考海洋受到塑膠汙染，把學校運動會的創意進場結合減塑議題表演；國際則察覺工業區外籍移工多，探究移工的權利與人權議題。

林威宇指出，該課程規畫整年學年課程，由校內6位老師共備，每周固定一節課程進行，目前已推動進入第4年。學生最大的反饋是，課程學習不是侷限在課本上的知識，而是能和實際生活結合在一起，並利用科技資訊的運用取得更大的學習資源。

光正國中校長張祥宜表示，學校在多位老師共同努力下，從難教的山腳偏校，成為愈來愈多孩子跨區到校就讀的選擇，非常不容易。未來學校會持續努力，幫助孩子透過課程找到自己、看見自己，成為自己在發光也能照亮他人的恆星。