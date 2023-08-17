星期三，美國空軍宣布JetZero航空飛機公司獲得混合翼飛機(BWB)的開發權，預計在2027年之前交出全尺寸驗證機。這是一家新創航空公司，專注於節能飛機的開發，他們很早就提出自己的設計案，名為Z-5。混合翼飛機是飛翼(Fly Wing)的簡化版，外型類似B-2「精神式」轟炸機，但技術不需那麼高，具有橢圓形機身和細長的機翼，以及外掛式引擎，更容易應用到運輸機與空中加油機身上。

防衛新聞(Defense News)報導，如果這項研發案成功，將是飛機設計的一個重要里程碑，大型飛機不再千篇一律是管狀機身搭配機翼，也可能是寬大的扁平楔型機身與後掠式機翼，具有更大的運載量，還有更佳的油耗比，也就更為環保。美國空軍官員稱讚，這項關鍵發展，將使美國軍方在潛在衝突中，在技術上超越任何潛在對手。

普通管式飛機與混合翼飛機的對照，混合翼的機身可以縮短，翼展略為增加。(圖/JetZero)

JetZero公司的執行長歐雷利 (Tom O'Leary) 說：「相當興奮獲得美國空軍的肯定，我們將全力以赴，為美國空軍、作戰人員和商業上帶來活力。」

說起飛行翼設計，諾斯洛普格魯曼(Northrop Grumman)的B-2轟炸機，是最經典的一款，它最大的技術特徵是雷達匿踪效果。但是早在二戰爆發前，傑克諾斯洛普(Jack Northrop，正是諾斯洛普公司的創辦人)提出飛行翼概念時，所設想的優勢並不是雷達匿踪(當時雷達尚未實用)，而是燃油經濟效率。機身扁平化更符合空氣動力學的，使航空阻力更低，機身具有一定升力效果，也使得機翼的負荷下降。

混合翼設計就是簡化版的飛行翼設計，引擎不需要藏進機身裡，也可以增加其他翼面(包括垂直尾翼、翼尖帆)以增加飛行安定，雖然匿蹤效果不如全飛翼設計，但是混合翼更重視的是燃油經濟效率。與傳統的管式機身相比，同體積的混合翼飛機，提高約 50% 的燃油效率，相當於兩倍的飛行距離。

如果實現此一目標，可以大大減少空軍的年度開支及其碳足跡。美國空軍飛機和基地每年消耗約 20 億加侖燃料，耗資數十億美元。

其實混合翼的實驗已經很多年，比如波音的X-48實驗機，早在2007年就已經開始飛行，但是X-48僅是全寬6.4公尺的無人機，並且在2013年結束實驗。直到去年夏天，美國空軍將混合翼設計，定調為「對未來美國空軍飛機最具影響力的技術機會之一」，開始往全尺寸實用化的方向研發。

美國空軍官員表示， JetZero雖然是新創企業，但是他們與諾斯羅普格魯曼公司達成業界聯盟，合資企業已在 2023 財年，獲得 4000 萬美元的政府資金，到 2026年，美國軍方還向該計劃投入 2.35 億美元，期望在2027年交出驗證機。

如果飛行測試成功，它將是極佳的運輸機與加油機的載體，包括C-5運輸機、C-17戰略運輸機，或是KC-46 加油機都可能被外型科幻的混合翼接替者所取代。