全家便利商店成立35年，全家董事長葉榮廷今日表示，今年上半年的營業額470億元，創歷史新高。不諱言過去3年疫情對實體便利商店影響甚鉅，只有「即時型自有鮮食」業績屹立不搖，今年泛鮮食佔營收比例已經突破3成大關。

全家搶攻鮮食已經陸續投入至少100億元布局基礎建設，包含攜長榮空廚合資成立「長家國際食品」、收購「晉欣食品」納入100％子公司，購地興建「福比麵包二廠」、「湖口第五鮮食廠」，並陸續擴建啟用新台中物流中心以及將正式稼動的新花蓮物流中心，同時導入店鋪冷凍、冷藏設備與調理機台，透過強化鮮食產業鏈，為下一階段成長蓄積動能。

面對零售業的三大疫後挑戰，高齡化、強競爭、大約公，全家將透過「需求洞察、行為預測、行動驅動」擬定對策，朝無所不在的便利生活服務平台邁進，第一，以OMO全渠道策略對應高齡化的居家商機；第二，以APP擴圈跨界深化會員黏著；第三，以運營智能化，與ESG便利永續＋1吸引人才。