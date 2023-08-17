15日出戰阿聯造成上嘴唇穿透性傷口，整整縫了8針的中華白前鋒馬建豪，才隔1天就宣告傷癒歸隊，戴上黑色口罩的他，最後只拿3分、2助攻與2火鍋，中華白59比71不敵卡達苦吞3連敗，馬建豪說：「我很討厭輸球的感覺，所以我才照樣上場打。」

「我會戴上口罩，主因是我的傷口還沒完全癒合，隨時可能在場上流血，為了不想我被裁判換下場，所以才戴口罩上場，希望可以擋住流血狀況，」馬建豪說，「原本我希望自己上場，多少可以帶來正向幫助，沒想到還是沒有辦法阻止我們3連敗。」

賽後堅持不肯把口罩拿下的馬建豪強調，在2連勝後吞下3連敗，全隊心情當然都不好受，整個氣氛也很不好，「不過我們接下來球員應該要趕緊自己開會討論一下，大家把話真正說開，剩下的3場比賽好好加油。」中華白接著分別出戰中華藍、韓國與伊朗。

中華白總教練許皓程賽後開玩笑表示，「那是因為昨晚馬建豪一直來敲我房門，希望我可以讓他上場，所以我才讓他打的。」不過說到這波3連霸，許皓程隨即口氣嚴肅表示，「我們這波傷兵潮造成我們調度更加困難，也讓我們更難贏球。」

「我們Undersize的球員太多了，今晚也出現很多空檔，但我們命中率太低，」許皓程說，「不過我想球員仍有努力達到我們賽前設定，雖然還有很多地方需要修正，但我們一場一場來。」