茄子屬於高營養含量蔬菜，能為人體帶來許多正面好處。恆悅美學牙醫醫師蔡雅藍就曾分享，吃茄子好處多，能抗氧化防失智、防黃斑部病變、降低膽固醇與預防發炎、防癌等功效。不過，茄子常一煮就變黑，農業部也提供2妙招，分別是切後泡鹽水或檸檬汁，以及高溫下油鍋，讓美味和外觀都兼具。

蔡雅藍先前在粉專「你的好閨蜜 蔡雅藍醫師｜恆悅美學牙醫 台中西區南區 西屯南屯 矯正 美白 假牙 植牙推薦」發文分享茄子的5大好處。首先是抗氧化防失智，她指出，茄子含大量的抗氧化物，能對抗自由基對人體造成的破壞，幫助減緩老化和降低各種疾病的風險。其中，更含有茄黃酮苷，除提供茄子鮮豔的紫色外表外，更擁有強大的抗氧化性質，能幫助保護腦細胞，預防認知退化。

其次是防黃斑部病變，蔡雅藍說明，茄子含葉黃素，其抗氧化能力強，能抑制自由基，緩和發炎反應，減少藍光對眼睛的危害，有助預防黃斑部病變。

再來是降膽固醇，蔡雅藍提到，研究證實，茄子含有的纖維、鉀、維生素D、維生素B6、花青素都是有益心臟的營養素。

另外是熱量低，蔡雅藍指出，茄子除了富含營養、大量纖維外，熱量也相當低。尤其纖維有助減緩腸胃消化速度、增添飽足感，從而降低整體熱量攝取。

還能抗發炎防癌，蔡雅藍表示，茄屬植物含有一種化合物SRGs，經動物實驗發現其有殺死癌細胞和降低癌症復發的功效；另外，花青素也能抑制腫瘤的血管新生、降低發炎、抑制有利癌症擴散的酶。

不過料理茄子時，常會碰到越煮越黑的情況，對此，農業部也在臉書專頁分享2技巧。其一是將茄子切長條狀後，將茄子放入添加鹽的水中浸泡，或浸泡於添加檸檬汁液的水也可，同樣有抗氧化效果；另一是將切好的茄子下高溫油鍋，利用高熱度的油鎖住花青素，也可防止茄子變黑，只要有事先過油的茄子，之後再烹煮或拌炒，保證色香味俱全。