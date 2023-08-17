都蘭國門市展售各式與石頭元素相關的原創手工藝品、文創商品。（蕭嘉蕙攝）

都蘭國透過田野調查，採集部落神話、傳說和地理人文，開發2套全新遊程。（蕭嘉蕙攝）

台東都蘭部落以地名打造地方創生平台「都蘭國」，展售原創手工藝品、開發部落遊程，近期重新改造大廳空間，以石頭為主要元素，呈現都蘭地名演變史，另外也透過田野調查，推出全新門市產品及體驗遊程。

在地方創生的浪潮下，台東都蘭部落阿美族人於2020年7月以地名創立「都蘭國」，既是地方品牌也是創生平台，採社會企業模式經營，門市展售手工藝品、文創商品，同時也開發深度遊程，近期揭幕門市空間改造成果。

都蘭國門市組經理林奇翰表示，都蘭國門市空間內部新增石頭元素，並以「家在石頭堆砌的地方」為名，透過選物和展覽，強化都蘭和石頭的連結性，如中島以都蘭山型態呈現，陳列擺放上石頭系列文創商品。

都蘭國公關黃劭文表示，從今年2月起執行「都蘭國入境大廳空間變身計畫」，期間透過田野調查，採集部落神話、傳說和地理人文，開發2套全新遊程並同步進行門市硬體設施改善。

台東縣東河鄉「都蘭部落」是東海岸最大的阿美族聚落，根據部落耆老口述，早期在開墾都蘭時挖出大量石頭，就地取材將石頭堆砌成田的界線、家的界線及整個部落的界線，因而將此地稱為「'Etolan」，日治時期音譯名「都鑾」，而後演變成「都蘭」。