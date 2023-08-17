馬來西亞發生輕航機墜毀於高速公路事故。

馬來西亞一架小飛機17日墜毀於首都吉隆坡以北城鎮附近的高速公路。（美聯社）

馬來西亞周四（17日）發生一起恐怖的飛安事故。馬來西亞網友在社群媒體瘋傳，當地時間周四下午大約3時前後，一架民用輕航機失事墜毀於首都吉隆坡以北城鎮的高速公路。馬來西亞交通部長證實確有此事。當地警方說，至少10人罹難，包括機上8人、地面2人。

馬來西亞媒體Free Malaysia Today報導，失事地點在雪蘭莪州首府莎阿南（Shah Alam）附近的城鎮艾美娜（Elmina），距離吉隆坡大約60公里。社群媒體流傳畫面顯示，這架小飛機失事地點濃煙沖天，機身斷成多截，牙直利大道（Guthrie Highway）路面殘骸四散，包括外殼、機輪，罹難者遺體著火景象慘不忍睹。目擊者稱，飛機突然墜落路面，巨大撞擊導致機身爆炸，殘片擊中一輛摩托車。

Setakat jam 5 petang, dilaporkan 3 individu meninggal dunia dalam kejadian yang berlaku di Elmina, Shah Alam, Selangor dimana pesawat ringan yang dipercayai membawa lapan penumpang telah terhempas. https://t.co/REPyhgW8NL#terkini #crash #elminacentralpark #kemalangan #Malaysia pic.twitter.com/RndTpHkNUX — Media Variasi (@mediavariasi_) August 17, 2023

Astagfirullah kejadian di Elmina kapal terbang terhempas, setakat ni terlibat motorsikal dan kapal terbang pic.twitter.com/iItJviyYDS — Qamahl.... (@qamahl) August 17, 2023

救難人員以黑色塑膠布覆蓋罹難者遺體。（路透）

馬國華文媒體《中國報》引述雪蘭莪州警長拿督胡笙（Husein Omar Khan）說法指，機上6名乘客、1名機師、1名機組員死亡，地面1名摩托車騎士、1名轎車駕駛也不幸罹難。10人均為男性。馬來西亞民航局稍早稱，這架小飛機從空中突然高速墜地發生陣陣巨響，周邊是住宅區，嚇壞民眾與用路人，消防救護人員隨即趕抵現場處置。

路透社報導，馬來西亞交通部長陸兆福（Anthony Loke）稍早說，飛機墜毀於馬來西亞雪蘭莪州，機上6名乘客與2名機組員現況不明，尚待確認。馬來西亞民航局說明，失事機型為比奇390型（Beechcraft 390）Premier I，搜救任務進行中。民航局長穆馬德（Norazman Mahmud）透過聲明表示，飛機從蘭卡威島起飛，航向雪蘭莪州梳邦機場（Sultan Abdul Aziz Shah Airport）途中失事。

新加坡《海峽時報》報導，失事飛機隸屬私人飛航服務業者Jet Valet，呼號N28JV，下午2時08分自蘭卡威起飛，距離墜機地點不到10公里。《馬來郵報》（Malay Mail）報導，飛機下午2點47分與梳邦機場塔台聯繫，2點48分獲得降落許可。2點51分，梳邦塔台觀察到墜機現場冒出煙霧，但飛機並未發出求救訊號。