配合產業型態轉型、重大交通及都會區捷運路網等整體環境條件改變，現有「容積代金」的運用應該放寬，台中市長盧秀燕17日列席行政院會，特別建議中央放寬代金使用，她說，現有限制代金要在同一計畫區內才能使用，對城市發展不公平，以台中市為例，容積代金主要來源在發展快速的原市區，舊縣區就得不到利用。

盧秀燕指出，全國行政轄區及都市層級近幾年有改變，而根據都市計畫法及都市計畫容積移轉實施辦法，容積代金不得用於土地取得以外的各項公共建設工程使用，可能造成買了土地道路卻沒有工程費，使得該條道路仍無法獲得開闢的情況，因此建議放寬容積代金的使用方式，讓公共工程費用也可使用。

此外，容積代金也限制必須在同一計畫區內才能使用，盧秀燕說，這樣對城市發展很不公平，像台中、台南與高雄都經歷縣市合併，而容積代金的主要來源多在發展快速的原市區，購買及徵收土地也只能用在原市區，縣區得不到利用，對城市的發展不公平，因此希望放寬區域到以城市為概念，不要限於同一計畫區。

盧秀燕認為，容積代金的作用是要逼迫政府徵收長期未被徵收的土地，此法令偏狹且行之已久，建議放寬，也可依比例設定部分購買或徵收土地、部分作為公共工程費用使用。