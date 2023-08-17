俄烏戰爭讓各國見識到軍事無人機攻擊威力，吸引全球及台灣積極投入軍事無人機開發，邑錡因長期跟微光與熱影像大廠合作，擁有感光元件供應商，且公司相機整機開發技術，開發出可以同時拍攝熱影像及可見光影像的「雙光相機模組」，以及「Gimbal雲台系統」，並於今年3月與雷虎(8033)簽約，順利切入軍事無人機領域。

陳世哲表示，今年3月與雷虎簽約後，預計最快明年第2季、第3季出貨，終端客戶為國防部、經濟部等，公司亦接獲美國熱影像Flir訂單，初估明年可望出貨至少2000組，若以一組單價1萬美元來看，營收貢獻逾6億元。

除雷虎與Flir，邑錡也接獲美國軍工T牌客戶瞄準器影像處理器訂單，預計9月交貨30套，10月提升至1000套，2024年啟動瞄準器整機出貨，成為推升業績的另一個動能。

邑錡今年上半年稅後盈餘為2290萬元，每股盈餘為0.77元，累計前7月合併營收為3.44億元，年減18.21%，展望下半年，陳世哲指出，下半年將較去年同期成長，全年營收力拼與去年持平，本業會比去年好。

目前邑錡創新ODM業務與自有品牌OBM占比為61%與39%，預計年底比重將為60%比40%，由於OBM毛利率較高逾50%，隨著占比提升有機會挹注毛利率提升。

隨著軍事無人機等軍工新產品出貨在明年放量，陳世哲表示，明年軍工產品占比可望達40%，2025年占比再提升至50%，由於軍工毛利率高達60%，對公司獲利將有顯著貢獻，法人預估，邑錡明年營收有機會挑戰15億元，較今年約6億元倍增，獲利增幅會更高，營收及獲利同創新高。