總統大選情勢詭譎多變，鴻海創辦人郭台銘是否參戰成「四腳督」引關注。媒體人黃揚明提到，多家媒體15日開始報導郭副手議題，有人點名台中市長盧秀燕，也有風聲提到韓國瑜妻李佳芬，還有新竹市長高虹安，甚至媒體人沈春華、陳文茜等也被討論。他強調，這波副手人選大點兵，正面解讀是參選箭在弦上，負面則是選戰節奏混亂、亂點鴛鴦譜。郭若真的認為自己就是主流民意，在野勢必分裂，正合了賴陣營的期待。

「郭董副手點兵叫戰，亂點鴛鴦恐自傷！」黃揚明今(17日)在臉書發文表示，距離9月13日至17日的獨立連署參選登記期限，郭董只剩下1個月的時間能做最後決定，被視為關鍵時間點的8月23日即將到來，登記時必備的副手人選，郭董沒有迴避空間。

黃揚明提到，多家媒體報導郭台銘副手議題，從開條件「女性、本土跟南部」，到南投議長何勝豐具體點名盧秀燕；再到匿名人士放話：謝典林系統鎖定李佳芬；高虹安被起訴後郭可能找高任組成「國泰民安」配；本日最新版本則是藍營人士私下透露，有人向郭推薦沈春華、陳文茜。

黃揚明指出，可是盤點這些被點名人選，何勝豐點名盧秀燕只是一種舉例、恭維。李佳芬笑稱不是愚人節直接拒絕。高虹安未滿40歲（要在投票日前一天滿40歲才可參選，而高虹安明年1月25日才滿40歲，差13天）根本不符合登記資格。陳文茜、沈春華則被藍營立委諷刺「鬼話連篇」。

黃揚明質疑，郭董副手口袋人選大點兵，正面的解讀，是郭董獨立參選箭在弦上，透過副手議題預告「參選可能超高」，向在野陣營叫戰。負面的解讀，則是選戰節奏混亂、亂點鴛鴦譜，例如李佳芬的訊息根本八字沒一撇就曝光，可能導致韓國瑜支持者對「蹭韓、消費李佳芬」的反感油然而生。高虹安年齡不符資格也被放話，若非郭陣營內部訊息，豈不是有人刻意「放毒」，營造郭陣營政治門外漢的形象？

黃揚明強調，郭不斷喊「主流民意」，若真能看懂「主流民意」，或許在野還有整合空間，若郭陣營認為自己就是「主流民意」，那麼，在野陣營勢必分裂。賴清德陣營引頸期待的在野徹底分裂局面會不會成真？郭台銘即將掀開他獨立參選與否的選戰大悶鍋。