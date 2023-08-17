匯銀主管分析，台股17日開低走高，終場上漲69.88點，為股匯再度不同調，主因外資持續賣超台股164.63億元，匯市操作也偏向匯出，午盤後外資加大匯出多量能，主導新台幣一路貶向32元，惟央行在盤中積極防守下，撐住新台幣價位，並未貶破32元整數關卡。

根據央行統計，美元指數上漲0.37％，非美幣別相對走貶，日圓下殺0.59％最深，其次為韓元走跌0.38％、新加坡幣貶值0.35％、新台幣貶值0.25％居中，人民幣在人行干預下，貶值0.22％。

匯銀主管指出，雖然人民幣一直走貶，日圓匯價也創新低，但早盤外資並未匯出，加上出口商逢低拋匯、賣壓很重，新台幣上午看起來沒有大幅走弱；不過，午盤後外資匯出力道轉強，整體來看，全日以出口商與外資對做為主。

匯銀主管進一步說，除了外資午後匯出不少，進口商眼見新台幣貶值趨勢持續，也只好進場「認輸」買匯，使新台幣貶幅加大，新台幣最低一度貶至31.981元，但央行在31.98元價位上布單很積極，穩住新台幣匯價，終場仍守在32元下方，短線新台幣仍是走貶為主，最快明天就有機會站上32元大關。

外匯交易員表示，市場後續先觀望美國初領失業救濟金人數，這是就業狀況先行指標，若就業數據維持高檔，將使市場對升息預期加深，美元將獲支撐，非美幣別相對承壓，新台幣也將隨之繼續走弱，短線確實非常有可能回測32元。

交易員也說，新台幣走勢還是要看亞幣變動，人民幣雖走貶，但大陸人行干預很深，人民幣中間價在7.35左右有撐，因此人民幣雖走貶但貶速放緩；至於日圓則是跟著美債殖利率走，假如後續亞幣持續走弱，央行勢必也不會硬要守住32元價位，而是跟著國際市場波動走。