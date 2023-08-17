美國批准以色列向德國出售價值35億美元（約新台幣1118億元）的以色列飛箭三型（Arrow 3）空中防禦系統，這將是以色列有史以來最大的一筆國防交易。

據《路透》報導，飛箭三型是在太空攔截彈道飛彈的空中防禦系統。美國是飛箭三型項目的合作伙伴，這一項目由以色列國防部下屬飛彈防禦組織和美國國防部飛彈防禦局聯合開發。

俄烏戰爭暴露了許多西方國家地面防空系統的短缺，如雷神公司的「愛國者」防空飛彈或最近開發的德國IRIS-T防空系統。

愛國者和IRIS-T負責中層防空，而由以色列航空工業公司和波音公司生產的飛箭三型則負責高層防空。飛箭三型使用一個與目標相撞的可拆卸彈頭，設計用於在地球大氣層外攔截彈道飛彈，這一高度可使任何非常規彈頭安全擴散。

以色列國防部周四（17日）發聲明表示，以色列和德國將簽署一份承諾書，首期支付6億美元，以啟動這筆國防交易，並補充說，完整的合約將在2023年底前完成並供簽署。

德國說，預計空軍將在2025年第4季度接收飛箭三型。以色列陸軍廣播電台稱，與德國的飛箭三型銷售簽約儀式預計將於11月舉行。