新北市三重中興北路一處自助餐廳今(17)日中午發生火警，疑似因為大火點燃油鍋釀禍，所幸隔壁即是新北市消防局第三大隊二重分隊部，獲報後立即派員前往救援；雖然火勢不到10分鐘即被撲滅，但仍釀成餐廳老闆與員工分別10％以及2％傷燙傷，已送往醫院接受治療，至於詳細起火原因仍有待釐清。

據了解，起火點位在該自助餐店1樓的炒菜區，12時23分時疑似因炒菜不甚將鍋內的油溢出造成起火，並一路延燒到天花板，釀成便當店老闆63歲梁姓男子10％燒燙傷，以及員工62歲林姓女子2％燒燙傷。

警消獲報後火速趕抵現場救援，12時31分許便將火勢熄滅，並將輕度燙傷的2人送往衛福部台北醫院；燃燒面積約1.8坪，詳細起火原因仍有待相關單位調查釐清。

第三大隊長陳志德表示，料理時使用過量的油，可能在料理過程中油料噴濺，產生危險因子；灶台、抽油煙機及風管長期使用會蓄積油垢，建議定期清潔，避免增加火災風險。油鍋起火時，切勿用水往油鍋裡澆，可能會造成高溫的油噴濺，擴大火勢，嘗試蓋上鍋蓋阻隔空氣減緩起火狀況，並記得關閉爐火，若火勢過大應立即逃生避免受傷。