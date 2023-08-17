日本大阪府吹田市的高速公路今天上午在相隔15分鐘內發生2起連環車禍，共有11輛汽車被波及，造成包含4名兒童在內共15人受傷送醫，所幸均沒有生命危險。

日本放送協會（NHK）、每日放送、朝日電視台報導，日本警方上午9時左右接獲通報，得知大阪吹田市的中國自動車道吹田交流道附近發生波及7輛車的連環車禍，並導致1輛貨車翻覆在高速公路上。

消防單位表示，這起事故造成包含4名兒童在內，共11人受傷送醫，傷者均意識清楚。

隨後約15分鐘，距離前次車禍地點約1.5公里處的同線道路段發生另一起連環車禍，這次有4輛車受波及，導致4人受傷送醫。

其中一輛黑色汽車被夾在2輛貨車之間，車體嚴重變形。這起車禍疑似是前一起車禍引發塞車，後車追撞塞在車陣裡的前車所引起。

消防單位表示，兩起車禍共造成15人受傷送醫，皆沒有生命危險。警方還在釐清事故原因。

這兩起車禍地點都位於中國自動車道吹田交流道及豐中交流道之間，導致車禍地點附近5公里路段塞車。