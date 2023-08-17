「大王」王柏融連2天敲出長打，今天更是「炸裂」本季首轟！火腿隊17日交手羅德隊，王柏融在3局下面對美馬學的第1球就敲出右外野陽春炮，助隊先馳得點，這也是他日職生涯第15轟。開轟後他也開心的說：「超級爽的！」

王柏融昨天一軍初登場，首打席就敲出三壘安打、帶有2分打點，賽後並登上久違的英雄訪問。今天王柏融繼續被排進先發打線，打第8棒、指定打擊，3局下首打席就開轟，他也興奮的振臂慶賀，回到休息室後總教練新庄剛志與王柏融握手致意。