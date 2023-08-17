基隆市鎖管季主題日將於本周六登場，基隆市政府邀請民眾踴躍參與，一起享受假日午後時光。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆鎖管季邁進第19年，基隆市政府將於周六下午4點起，在碧砂漁港舉行鎖管季的「Chill海海主題日」活動，內容包括包含漁夫市集、舞台表演、DIY手作體驗等精彩的活動，現場還有免費鎖管可以品嘗，歡迎各地民眾一起來體驗北台灣最熱鬧的夏日海洋派對。

為了炒熱現場氣氛，基隆市政府將在今年的主題日安排一系列舞台活動，包括黃玠瑋、後站人、芒果街老爸等人氣歌手將輪番開唱，另外還有慾望劇團以及小朋友最愛的MOMO親子台帶來精彩的表演，民眾可以在一旁野餐區聽音樂、看表演、品美食，享受最Chill的午後時光。

此外，現場還有規劃DIY工作坊：「彩繪浮標」、「彩繪路亞餌鑰匙圈」、「漁網袋編織」，相當適合親子一同體驗。

另外，這次的漁夫市集結合在地美食、特色餐車、山海市集等近90攤，其中政令宣導攤位，提供有獎徵答、玩遊戲送好禮等活動，包括基隆地區國稅局，捐發票填問卷就能拿好禮；動物保護防疫所免費為毛小孩施打狂犬病疫苗以及社會處視障按摩宣導，為市民提供10分鐘免費按摩體驗等，歡迎民眾前來逛市集、拿好禮。

基隆市政府強調，當天還有眾多好康活動，除了完成指定步驟就能免費獲得市集園遊券外、不限金額消費就送好禮刮刮卡一張，購買專屬消費券滿額再送鎖管季限量周邊紀念商品等，歡迎大家8月19日來碧砂漁港逛好逛滿，一起Chill海海！

除此之外，為提倡永續環境，今年鎖管季特別加入綠色市集的理念，除了現場有基隆市環保局提供民眾免費租借環保餐具之外，活動結束後，民眾可於8／28-9／28期間至指定店家領取鎖管季路燈旗參與「藝術再生計畫」，至2023基隆鎖管季官網下載模板進行剪裁縫紉，即可自行DIY環保提袋及飲料杯套，體驗手作樂趣的同時還能有機會獲得鎖管季專屬紀念小物。

市府也提醒，活動當天會場週邊將進行交通管制，歡迎大家多加利用大眾交通工具或搭乘免費接駁車（搭乘地點：基隆火車站－旅遊服務中心前，搭乘時間自下午三點到晚上九點），避免塞車不便。更多活動資訊請上「基隆鎖管季Chill海海」。(https://www.klsogood.tw/官方網站)或臉書粉專「Hi海 基隆鎖管季」查看。