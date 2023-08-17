寒舍餐旅（2739）董事長蔡伯翰今（17）日在法說會上表示，疫情解封開啟國門後，來台國外商旅回流，加上國際會議、藝術展覽與國外藝人商演皆增加，寒舍餐旅旗下國際品牌飯店今年上半的平均房價與住房率皆穩定上揚、平均住房率並已恢復至疫情前營運水準的九成，位在台北信義區的台北寒舍艾美酒店上半年平均房價約為9,206元，已經超過疫情前2019年的表現。

疫後餐飲市場復甦，國際旅客回流，寒舍餐旅集團今年第二季稅後淨利0.39億元、EPS每股盈餘0.43元，較去年同期轉虧為盈；上半年稅後淨利1.21億元、EPS每股盈餘1.32元，創近6年來高點紀錄。寒舍餐旅7月營收3.71億元、年增32.65％，前7月累計營收26.73億元、年增65.41％。展望下半年，國旅與內需餐飲消費暢旺，接續登場的中秋禮盒與年菜外賣商機、秋冬的國旅溫泉旅遊旺季、ITF台北國際旅展，以及歲末聖誕跨年聚餐需求高峰，都將挹注寒舍業績，寒舍將力拚獲利成長。

蔡伯翰表示，寒舍餐旅旗下台北喜來登與台北寒舍艾美酒店等國際品牌飯店，已鎖定東亞國家派業務赴海外進行業務拜訪國際企業並爭取會議團體來台，同時針對歐美市場針對自由行旅客推出住房優惠專案，團體與散客市場分進合擊提高住房率。同時，也看好疫後餐飲商機，寒舍餐旅集團邀請多位米其林星級主廚擔任顧問，協助研發新菜色並指導交流廚藝，全面強化集團的餐飲競爭力並優化客人餐飲體驗，以維持強勢營運動能衝刺業績。

疫情期間進口食材與原物料因為物流成本提高，蔡伯翰表示，寒舍餐旅已適時地調整商品售價反應成本。面對市場缺人缺工，寒舍改雇臨時工填補短缺人手。此外，寒舍餐旅持續參加各項徵才活動招募人力，並會配合台灣區萬豪集團舉辦聯合大型招募會，同時與學校建教合作爭取實習生加入，以多元管道招募人才。

蔡伯翰表示，寒舍餐旅會隨著市場機制，調整薪資幅度，也會配合營運狀況機動調整人力，培訓提升員工技能，靈活發揮最大效能。

為精準行銷並優化客戶體驗，寒舍餐旅將持續推廣「寒舍生活App」，集結集團旗下各酒店的資源，提供多功能的線上服務，更透過消費累點機制直接回饋給寒舍App會員，除兌換成購物金折抵消費外，更不定期推出甜點、下午茶、冷凍料理等品項，讓會員可以優惠的點數換取更高價值的商品。

此外，今年年中開始，為提供會員更便捷的餐飲服務，「寒舍生活App」已與inline系統合作推出「線上訂餐」功能，可讓消費者輕鬆享外帶外送服務，亦開創更多元的銷售模式。同時，回饋饕客會員特別規劃「APP週三會員日」，8月30日前每週三至集團指定飯店用餐，即可享受85折禮遇。