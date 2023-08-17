《美麗島電子報》16日公布最新總統大選追蹤民調，民進黨賴清德支持度35.7%、國民黨侯友宜21.9%、民眾黨柯文哲21.7%。前立委郭正亮分析，柯文哲的民調下跌是女性及20-29歲支持者流失，且選戰越到後期，藍綠對決的態勢會更明顯，柯文哲的組織盤一定會落後很多，雖民眾黨有一些區域立委候選人、柯也勤走地方，但這些都很虛。

《美麗島電子報》16日公布總統大選追蹤民調，年齡交叉分析顯示，20至29歲，柯文哲雖仍以36.5%領先，但賴清德31.7%開始追上，30至39歲則是柯32.5%、賴28.2%，差距也不大。

區域交叉分析，賴清德從北到南皆是第一，侯、柯在雙北本命區都輸給賴清德，高屏地區侯則贏過柯約8個百分點。

性別交叉分析顯示，賴清德(男37.8%、女37.5%)，侯友宜(男21.9%、女22.8%)的支持者男女平均，但柯文哲的男性23.9%，女性僅17.3%，有較大差距。

郭正亮今(17日)在政論節目《大新聞大爆卦》表示，現在重點在於整片票源的拉動，先不要看區域，區域的勝負對總統大選的影響是最後的。柯文哲的民調會明顯掉下來，就是流失很多女性選票，這就是全面性的；同時，賴清德在20到29歲族群中的支持度明顯上升，也分走了柯文哲的票。

郭正亮認為，選戰到最後兩個月，藍綠對決的態勢會非常明顯，而柯文哲在組織盤上一定落後很多，他也努力想拉抬組織盤，包括找區域立委的候選人、勤走地方，但這些東西都很虛。郭也用嘉義縣東石鄉為例，到最後藍綠兩黨是出動整群民代，包括立委、議員和地方首長連動來拉票的，不是柯文哲一個去拉票就有用。

郭正亮坦言，柯文哲的文宣盤感覺已經到頂，沒有再往上走，因為柯是一個人在選，但侯友宜、賴清德都是一個兵團在選，這個態勢會越來越清楚。侯友宜此次會上升就是因為國民黨的兵團，回到正常的狀態。他認為，侯友宜還能再往上，但侯缺少國政形象、文宣盤，而柯文哲就很努力在打這一塊，像是每天都在發「KP國是論壇」的影片。