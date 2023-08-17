國3北上三鶯交流道計程車自撞 占用2車道車流回堵3公里 18:172023/08/17 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道3號北向50.8公里三鶯交流道發生一起事故，1輛計程車自撞護欄後旋轉180度，現場占用2車道。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道3號北向50.8公里三鶯交流道發生一起事故，1輛計程車自撞護欄後旋轉180度，現場占用2車道。（翻攝畫面） 今（17）日上午17時許，國道3號北向50.8公里三鶯交流道發生一起事故，1輛計程車自撞護欄後旋轉180度，現場占用2車道，導致車流回嚴重回堵3公里，詳細事故原因有待國道警方調查釐清。 國1南下苗栗銅鑼段2起車禍 10車毀損、9人送醫 樂團主唱開計程車扛家計 「月入7萬剛好打平」零存款 國1北上堤頂交流道「4車連環撞」！小貨車翻覆釀回堵11K #三鶯 #交流道 #計程車 #2車 #17 也許您會感興趣 推薦閱讀 台東海岸線大眾運輸少 東管處推APP媒合共乘 14:572023/08/15 生活 車資3600只給300 藝人LULU爸遇霸王車 乘客到案稱「就是沒錢」 16:492023/08/15 社會 38架F-16戰機它將入手 美點頭 英恐得硬吞下去 10:172023/08/16 軍事 亞洲沙灘排球公開賽17日開打 15國47隊相聚澎湖競技 12:192023/08/14 體育 陳美鳳遇「小黃司機行為怪異」 急逃下車：難怪前乘客看我 08:422023/08/13 娛樂 桃園蘆竹早時雨量達98毫米 南崁交流道倖存原因在這 17:202023/08/16 生活 基捷負擔額可望降至17億 謝國樑：充分感受中央善意 16:292023/08/16 生活 Lulu替運將父討公道遭嗆「賺那麼多還計較車費」怒反擊了 12:162023/08/16 娛樂 《電週邊》英業達車用電子測試實驗室 通過ISO/IEC 17025認證 13:592023/08/17 財經 中華小將好棒！合球世界盃奪冠 斷荷17連勝紀錄 18:552023/08/16 體育 多元計程車遭叫車乘客攻擊 引擎蓋遭砸駕駛倒車閃過 16:132023/08/17 社會 「廚餘散落」國道三號近斜張橋路段 現場照曝光網友直呼：有味道 16:232023/08/14 生活 《港股》陸股助陣 恆指反攻收復萬八 12:482023/08/17 財經 客運業鬧司機荒 張善政規畫「幸福小黃」撐起偏鄉接駁 12:292023/08/12 寶島 亞太電 17日起打入全額交割股 19:272023/08/15 財經 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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