國道3號北向50.8公里三鶯交流道發生一起事故，1輛計程車自撞護欄後旋轉180度，現場占用2車道。（翻攝畫面）
國道3號北向50.8公里三鶯交流道發生一起事故，1輛計程車自撞護欄後旋轉180度，現場占用2車道。（翻攝畫面）

今（17）日上午17時許，國道3號北向50.8公里三鶯交流道發生一起事故，1輛計程車自撞護欄後旋轉180度，現場占用2車道，導致車流回嚴重回堵3公里，詳細事故原因有待國道警方調查釐清。

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