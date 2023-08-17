新北經發局長何怡明表示，今年 6月 推出的「新北Net Zero 碳健檢中心」，已協助129家業者「碳」諮詢（新北經發局提供）

隨著國際淨零碳意識崛起，減碳已經是企業勢在必行的課題，新北市經發局今年6月領先全國首創推出「新北Net Zero 碳健檢中心」，協助129家業者「碳」諮詢，在轉型的路上協助業者提升碳應變能力，並且創造新商機。經發局長何怡明強調，淨零不僅是企業責任和義務，也有助於提升企業形象、節約成本及促進創新等各面向，是企業持續經營的必然選擇。

何怡明表示，台灣碳權交易所於8月7日成立，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）也將在今年10月試行，為了幫助企業成長轉型，「成立碳健檢中心」，以招商一條龍的精神，整合中央及地方節能、創能補助、低碳化轉型輔導、專案貸款及國內外法規等7大項核心諮詢項目，攜手產官學研各界力量，協助企業建構碳盤查制度。

「新北Net Zero 碳健檢中心」協助企業初步了解自身碳排放量，不僅提供實體櫃台，也提供LINE、信箱、及電話專線等諮詢服務。自6月中旬至今，已有114家業者諮詢相關內容，其中法規諮詢佔23％、政府相關補助29％、企業減碳路徑36％、諮詢碳盤查問題約為12％。

面臨淨零碳的全球浪潮時，許多業者面臨未能全盤了解政府資源與補助、全球淨零排制度對企業影響、數位化與系統化整合程度不足等困境。新北市綠色能源產業聯盟賴欣儀秘書長表示，碳健檢中心第一線透過能源、溫室氣體到產品碳足跡的盤查三大面向為企業進行碳健檢，提供平台串接資源與訊息，以智慧工廠設備，引導企業參與智慧及淨零轉型。

經發局補充，今年推出「新北Net Zero 碳健檢中心」、「新北市綠色能源媒合會」、「新北永續城市-產業淨零論壇」、「減碳技術媒合工作坊」減碳四部曲，創造淨零轉型的動能。在碳抵換議題逐漸受到企業重視的同時，經發局未來將與各界逐步討論，透過企業捐贈節能電器物資予弱勢族群，換算成碳權等方式，抵銷生產或商業行為所產的溫室氣體，提升企業參與淨零轉型意願，形成正向淨零轉型循環。