群創已婚許姓處長昨（16日）在臉書自爆利用職務之便，偷吃供應商及客戶共3位人妻，消息曝光，引爆熱議。究竟科技廠處長職權有多大，薪水有多高，引發外界好奇？知情人士透露，該處長是PM（產品或專案經理），可決定零件使用及了解報價，才有機會洩漏消息給供應商，算是夠資深的，而資深處長年薪可能千萬以上，一般約400~500萬。

網路盛傳科技廠職等、職位及薪水對照表，33職等為主任工程師，年薪200~300萬；34職等為副理，年薪300~500萬；35職等為經理，年薪500~800萬；36職等為部經理，年薪800~1200萬；37-39職等為副處長、處長到資深處長，年薪為1200~1700萬。

外界以為群創許姓處長年薪也在這範圍內，其實不然。三立新聞網報導，一位在面板業年資8年的工程師爆料，網路流傳的是半導體業薪水，面板廠要打6折，處長職位有分資深或普通，年薪約在400~500萬，領上千萬必須做到資深處長。該名群創處長有辦法掌握消息，應該算是資深的。

還有上市公司副總透露，該處長是PM（產品或專案經理）通常對使用材料、零件有決定權，統整後給業務報價，就洩漏競爭對手價格給供應商，以利供應商業務拿到案子。

群創許姓處長在臉書自曝婚姻觸礁，多年來與太太價值觀落差太大，從生活習慣到教育問題都無法溝通，因此長期與公司供應商及客戶亂搞男女關係，一直到現在都持續進行中。甚至詳列出軌3名人妻個資，還曝光對方性癖好，更拍下性愛影片，稱內容多到1小時都刪不完。

群創則回應表示，關於近日本公司許員的私領域事件，正進行了解中。對於員工私領域生活本公司予以尊重，若經後續調查發現有違反法令、本公司員工行為準則原則或人事管理規範時，本公司 將依法並以最高道德標準處理。本公司向來重視員工誠信廉潔，將持續要求同仁謹慎勤勉，誠信自持，共同維護公司聲譽。