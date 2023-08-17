群創光電一位已婚許姓處長昨（16）日自爆長期出軌3女，引發網路熱議。今日又傳出類似案例，某外商科技公司一位施姓工程師在登記結婚2天前，被未婚妻抓包準備載承攬商的陳姓女同事到摩鐵，工程師因此在臉書發文公告婚約解除，同時也PO出自己和女同事被未婚妻質問的2段影片。

據《鏡周刊》報導，施男在個人臉書公開宣告婚約解除並詳述始末，原來他不但和陳女在公司宿舍KTV包廂發生關係，6月9日更被未婚妻抓包在上班期間準備開車載陳女去摩鐵，施男對此道歉表示，「非常遺憾這段7年多的感情被迫截斷在如此不堪的情況下」，不過依據文章口吻似乎是其未婚妻所發。

除了公開道歉文外，施男也附上兩段影片，一段是施男開車時被未婚妻抓包質問出軌過程，第二段則是陳女上車後被施男未婚妻逼問，陳女坦言其實自己也有穩定的交往對象，最後並向未婚妻吐出自己的姓名、電話等資訊。事後雖然施男和陳女因為都未結婚，所以並未妨礙他人家庭，不過醜聞引發熱議後，當事人已從公司離職。

針對許姓處長婚外情醜聞，群創光電則回應，「對於員工私領域生活本公司予以尊重，若經後續調查發現有違反法令、本公司員工行為準則原則或人事管理規範時，本公司將依法並以最高道德標準處理」。