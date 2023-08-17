韓國網紅李根大尉曾是海軍特戰隊（UDT），透過個人YouTube頻道分享軍事相關資訊，帥氣挺拔形象讓他擁有超過85萬粉絲。不過，李根在烏俄戰爭開打時，不甩韓政府禁令犯險飛烏加入志願兵，引起軒然大波；最近傳出首爾中央地方法院依《護照法》等罪名，判處李根1年6個月有期徒刑、緩刑3年。

綜合韓媒報導，李根大尉在烏俄戰爭期間，不甩韓國政府禁令隻身飛到烏克蘭，加入當地外籍志願兵團，但多次傳出他上戰場後受重傷，甚至有戰死的謠言，引起國際間網友熱烈討論；之後李根證實自己的確負傷，經住院治療後已恢復，沒多久也返回韓國。

17日首爾中央地方法院針對李根違反《護照法》等多項罪名，宣判他處以1年6個月有期徒刑、緩刑3年，還需進行80個小時社區勞動服務和40個小時的交通安全課程。原來李根不僅無視國家禁令，他還在首爾車禍後肇事逃逸，才會有進行交通安全課程的需要。

雖然李根獲得廣大粉絲讚許，他在YouTube頻道上傳當志願兵執行任務的影片，也都獲得破百萬觀看次數，但如今39歲的李根得面臨違法吃牢法的窘境，再度掀起網友們熱烈討論。