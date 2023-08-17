藝人大牙（周宜霈）爆料11年前遭黑人陳建州性騷，陳建州一度提起民事訴訟，對大牙求償1000萬元，但事後陳建州撤告，改向台北地檢署提告大牙加重誹謗。昨(16日)陳建州應訊，而大牙則沉默一日後，在社群上發文曝未來動向。

陳建州昨日應訊，結束庭訊後，表示將持續透過法律捍衛清白，並在滂沱大雨中面對媒體鏡頭鞠躬比出「讚」的手勢，最後乘坐保母車離去，當時大牙經紀人僅回應目前大牙都沒有收到任何出庭通知。有關司法一事，請見諒無法回應。

事隔一日，大牙在社群上更新動態，以貼文的形式曬出一張穿著笑臉襪子步過水窪地的照片，並寫下：「因為臉上的笑容稍嫌勉強，只好把笑臉掛在腳上。」此外，也吐露對未來自己的期許：「即便地上有雨後的積水，我依舊會邁開步伐，走出名叫勇敢的路」等與照片相互襯托的字句。

雖然貼文中並未明指出其內文意涵，但由於昨日陳建州才應訊結束，因此有不少網友紛紛在其留言區中為大牙加油打氣，表示：「大牙美女總有一天司法會給妳一個交代，相信妳說的話都是真實的，加油」、「大牙，真相總有大白的一天，我們都支持妳」、「加油，感謝你的勇敢！」

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