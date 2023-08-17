南投縣仁愛鄉受到豪雨重創，南投縣府啟動災後重建。南投縣議會臨時會最後一天，縣長許淑華表示，原住民受災戶補助每戶10000元。並啟動勞務僱工計畫，以每月26400元、時薪176元的薪資聘僱200名勞工，協助災民修復家園及維持生計。

許淑華今(17日)在臉書粉專貼文表示，仁愛災後相關救助，原民會補助原住民受災戶每戶10000元，非原住民受災戶亦可由縣府媒合外界慈善團體善心資源補助10000元。縣府爭取賑災基金會每人每月補貼租金3000元，最長半年，或內政部每人每月2000元，可到2年，或縣府社會救助金專戶最高每月1萬元補助，最長1年，災民可擇優辦理。

許淑華接著表示，仁愛鄉住屋受損共193戶，其中不能居住有29戶，修繕後可居住有153戶。關於住宅重建、重購賑助，建議中央比照921地震優惠貸款，縣府將爭取中央從寬認定補助，包括向衛福部爭取住屋淹水專案最高每戶2萬元，賑災基金會每戶補助2萬元，再向經濟部爭取住屋淹水受災戶補助每戶2萬元，向農業部爭取土石流受災戶補助2萬元。

許淑華指出，啟動勞務僱工計畫，以工代賑臨時就業專案，將由仁愛鄉公所以每月26400元、時薪176元的薪資聘僱200名勞工，協助災民修復家園及維持生計。

許淑華並表示，復原工作還包含環境清理、農業補助、水土保持、公路系統工程、水利系統及農路等等。至於相關災損數據會隨著部落道路陸續開通，由各局處滾動式更新。她強調，這段時間感謝中央各單位、國軍弟兄、外縣市政府的協助，也謝謝社會各界關心，除了物資充足，已經暫停募集，目前累計善款已經超過2500萬元，縣府會將資源妥善運用，幫助地方重生。