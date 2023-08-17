很多人都想追求肌膚如水煮蛋般的光滑，除了要有良好生活習慣外，食補也很重要。對此，營養師彭逸珊表示，營養素維生素C、膠原蛋白和穀胱甘肽，皆為養肌膚的好幫手，並推薦6種食物，包含芭樂、奇亞籽、無糖優格、綠色奇異果、蘆筍及海鮮。其中她提到，海鮮屬優質蛋白質，能助組織修復，尤其是在痘痘或小傷口修復期特別需要。

彭逸珊在臉書粉專「愛健康營養師 珊珊」發文表示，想要擁有好的肌膚狀態，養腸很重要，消化道健康，氣色才能由內而外好起來。而食物中富含的維生素C、膠原蛋白和穀胱甘肽，可說是養出好肌膚的必備營養素，能助抗氧化，減少細胞受到傷害；促進膠原蛋白形成，維持Q彈澎潤；有助鐵質吸收，降低貧血機率，以維持好氣色。她並推薦下列6種食物讓人越吃越美：

1、芭樂：其富含維生素C，尤其紅心芭樂更是C王，能助合成膠原蛋白，讓皮膚澎潤Q彈。

2、奇亞籽：高達30％比例的膳食纖維含量，有助增添飽足感、使排便順暢，為養腸甩肉好幫手。

3、無糖優格：富含身體所需要的好菌，可以幫助維持消化道機能。

4、綠色奇異果：不僅熱量低又富含鉀離子，可幫助消水腫。

5、蘆筍：含有熱門的美容成分穀胱甘肽（Glutathione,GSH）幫助維持青春美麗。另外，彭逸珊提醒，雖然酪梨也含有此成分，但熱量較高需謹慎食用。

6、海鮮：屬優質蛋白質，可幫助組織修復，尤其是在痘痘或小傷口修復期特別需要。彭逸珊推薦白蝦、魚類、蛤蜊、魷魚、花枝等低脂海鮮類。