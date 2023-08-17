基隆市體育場進度一再延宕，到目前進度只完成百分之9，圖為施工現場。（徐佑昇攝）

基隆市綜合體育場因建設工期延宕與廠商違約等問題，去年與廠商解約後再重新招標，並於3月正式重新開工。基隆市議會17日召開臨時會討論該案，國民黨市議員韓世昱痛批是前朝留下爛攤子；民進黨市議員陳宜則建議要考量運動類型再作規畫。基隆市長謝國樑回應，他非常理解市民的不滿，因為真的延宕太久，最快要2025年暑假左右才能啟用。

基隆市綜合體育場為包含田徑場的市內重要運動設施，自從前朝林右昌市府規畫重新修建起就一波三折，於2021年發包開工後，因受疫情及烏俄戰爭及變更設計影響，導致原得標廠商無法依契約完工，已與原廠商終止契約並於今年3月20日重新開工，工期預定2024年12月底結束，不過市長謝國樑強調，因為使用執照與驗收等過程，最快可能要2025年暑假左右才能正式啟用。

國民黨基隆市議員韓世昱痛批，體育場是前朝林右昌市府留下的爛攤子，並批後來的「青青大草原」設計，去除大量遮雨設施，完全不符合基隆多雨的氣候需求。（徐佑昇攝）

對此國民黨市議員韓世昱痛批，體育場遲遲未開就是當初前市府林右昌留下的爛攤子，除了亂變更設計之外，先前明明可以遮風避雨的很多室內設施都被拆掉，變成「青青大草原」，浪費掉許多運動空間變成綠地，更增加維運成本。當初開說明會當地居民都反對，結果林市府說會研擬，後來還是沒改。

身為市議會財政審查會召委的國民黨市議員何淑萍則表示，體育場目前已經花了5億多，但進度嚴重落後，與先前的廠商解約要付多少費用？設計上有無疏失？目前場地能否舉辦國際賽事？這些都是市府要積極處理的問題。

無黨籍市議員張耿輝也痛批，當初他在前市長林右昌任內就表示應該要等經費到位後，做好整體妥善規畫再進行工程，但沒想到林市府是用「先做多少算多少」的態度來處理，才會導致現在的後果。

民進黨市議員張顥瀚表示，他關心的是未來完工後，體育場本身是否會委外管理以及是否會收費的問題。民進黨市議員陳宜則表示，體育可分為娛樂運動、競技運動、大眾運動、醫療運動四大類，未來體育場應該要確認好運動的定位，並規畫適合的設施與場域，符合市民需求。

基隆市長謝國樑表示，目前會以盡速完工為目標，預計2025年的暑假左右能正式啟用。（張志康攝）

市長謝國樑回應，他自己對於體育場的延宕與市民一樣感同身受，目前原則上不會再做新的設計變更，先求盡快按照進度完工。

不過謝也強調，雖然表訂的工作期程是2024年底完工，但還有驗收與使用執照等程序，最快恐怕要2025年暑假才能啟用，也請市民多擔待。

基隆市議會17日前往基隆市體育場會勘，了解施工情形。（徐佑昇攝）

教育處長劉美蘭則回應，會檢討並盡快如期完工，至於與前廠商求償與當初設計是否有瑕疵，陸續也都會檢討辦理。