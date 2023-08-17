板橋故事屋唱盤牆。（新北市文化局提供）

新北市定古蹟「台北放送局板橋放送所」車庫變裝落成，打造獨一無二的「板橋故事屋」，提供下一代一個能認識板橋歷史的好所在，邀請民眾來趟文資時光旅程，觀賞傳統表演藝術類及工藝類藝師們一起放送板橋的故事。

「台北放送局板橋放送所」是1930年代台灣總督府營繕科技師栗山俊一所設計督造，立面設計強調水平線條與弧線形式，為台灣日治後期現代主義風格，2022年委託當代傳奇文化藝術基金會OT營運，今年8月8日舉行「破台儀式」開幕，民眾可以走進古蹟，欣賞揚名國際的戲劇表演。

文化局長張䕒育表示「板橋故事屋」為市民留下共同的地方文化記憶，配合園區OT營運開放，推出「栗山俊一與台灣廣播展覽」呈現板橋放送所及在地歷史脈絡與文化軌跡，同時也能體驗廣播互動裝置、唱盤牆、板橋主題圖書及放送所模型等。

此外，現場播放國定古蹟林本源園邸導覽影片，介紹老城風華，同時也呈現新北市傳統藝師群像《潮能力北管-板橋潮和社》、《功夫獅子王-張遠榮》、《廟宇彩繪師-蔡龍進》及口述歷史影像紀錄專輯《弦歌不輟：林竹岸先生口述歷史影像紀錄專輯》、《花樣腹內人生戲-王束花口述歷史影像紀錄》等珍貴紀錄，讓市民一次飽覽板橋放送所古蹟建築之美、板橋在地傳統工藝、傳統表演藝術保存者之技藝，共同回味板橋美好歲月。