桃園市武陵高中8字環島隊師生13人在8月4日出發環島，17日返校，此次遇到雙颱攪局改變行程，但學生仍成功攻頂玉山，並成功8字環島。（賴佑維攝）

桃園市武陵高中8字環島隊師生13人在8月4日出發環島，17日返校。雖環島旅程因雙颱來襲被迫改變行程，差點來不及攻頂玉山，最後仍順利挑戰成功，隊伍在鞭炮聲及家長迎接下順利返校。

環島隊由老師姜昌明、教官傅大中、學長李翰文和10名高一生出發，先到宜蘭後，再到中橫，抵達花蓮後上塔塔加，攻頂玉山後到嘉義，並返回花蓮，再從台東、屏東一路北返回到桃園。武陵高中校長林煥周表示，相信環島過程很累、很辛苦，今年首度加入登玉山行程，也讓大家知道，武陵學生很會讀書，但不是只有讀書。

姜昌明說，學生報名環島隊後，他先以線上方式出體能訓練課表，再要求學生逐一完成。另7月時密集團練，包含以單車騎乘至東眼山、羅馬公路，佛陀世界，也有爬東眼山、縱走溪洲山為玉山準備。

學生凌秉堃說，因為前幾天都是騎山路，體能消耗大，一度以為自己沒力氣沒上去。後來遇到颱風，雖打亂行程，但原本要騎乘的道路坍方，整團被迫用遊覽車走替代道路，自己也因此得以休息。他說，若還有機會，會跟自己說「調整呼吸、節奏，武嶺和玉山一定沒有問題的。」

騎乘第4次的學長李翰文說，這次在花蓮田間遇到保育類「環頸雉」讓他又驚又喜。他說，當時聽到鳥叫聲，在田裡蹲低悄悄前進並守候，覺得相當幸運。