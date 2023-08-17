ØZI（左起）、演員李霈瑜、導演許承傑出席亞洲日舞影展記者會。（日舞影展提供）

第一屆亞洲日舞影展在台開跑，開幕記者會請來2位知名導演全知泰、瑞秋蘭伯特來台共襄盛舉。李霈瑜（大霈）、ØZI以及國片《孤味》導演許承傑也應邀出席。此次影展放映的《加摩賈亞》以饒舌歌手為故事背景，身為歌手兼MV導演的ØZI主動表示：「我絕對有想當導演的想法，目前正在寫劇本」，問到會不會想找媽媽葉璦菱來演？他立刻搖頭說：「我怕我媽被我毀掉！」

此次亞洲日舞影展選在台灣開辦，ØZI表示：「若是未來有機會當導演，想要拍攝像《宿怨》般的心理驚悚的電影。」提到選角，他認為處女作最好不要找媽媽葉璦菱參與，他也直言：「恐怖片不適合找有名的演員。」一旁的李霈瑜則大喊：「我不有名，找我！我想紅！」李霈瑜回應：「就算妝要畫得素一點也OK。」

李霈瑜被誇讚「能演、能唱也能主持」，提到有沒有興趣走幕後？李霈瑜大方表示：「當然有興趣，為何不？不少導演都是從演員發跡，只要找到適合的夥伴，肯定也希望有天能拍一部能入圍日舞影展的電影。」導演許承傑在一旁則表示：「幕前需要承擔的責任與幕後人員不同，成就感也不一樣，但很歡迎ØZI、李霈瑜挑戰！」

美國現今最大串流平台之一的Twitch共同創辦人Kevin Lin是此次日舞影展來台舉辦的牽線人。他表示，台灣有很多很棒的資源、演員，但都還未被發掘，很值得被國際看見。李霈瑜感同身受，她笑說：「我們民族性比較含蓄，緣分沒有到。」但如今日舞影展來到台灣，她認為這會是一個很好的開始。