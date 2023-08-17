環保署日前函文台東縣政府，轉南投縣政府請求該台東縣代處理南投1年3萬噸垃圾，台東縣府於8月10日函文縣議會審議，未料今（17日）議會召開程序委員會退回提案，台東焚化廠維持只處理縣內垃圾，對此南投縣政府聞訊雖傷腦筋，仍感謝臺東縣當初願意幫忙的美意，表示會繼續找其他縣市幫忙。

台東縣議會今天召開程序委員會，就縣府送請審議的「行政院環保署函轉本縣專案協助南投縣嚴重堆置之垃圾處理」提案討論，委員會認為，台東縣長饒慶鈴先前就允諾焚化爐啟用後只燒縣內垃圾，況且縣內各鄉鎮掩埋場垃圾尚未完全去化，因此退回縣府的該項提案。

對此南投縣府環保局長李易書表示，為了處理全縣積存多年的垃圾山問題，南投縣府尋找外縣市支援，目前每天有200噸垃圾委託外縣市處理，目前北部與中南部都有縣市友情協助，目前已經從25萬噸降到23萬噸，原本要請剛新建完成焚化爐、1天可燒300噸垃圾的台東縣府幫忙處理1年3萬噸家戶垃圾，沒想到遭議會退回申請案。

對於1年3萬噸垃圾處理又陷僵局，南投縣發言人蔡明志表示，南投縣對台東縣議會的決議表示尊重，也十分感謝台東縣政府當初願意協助本縣處理生活垃圾的心意，雖然最終未能順利完成互惠合作，縣府仍相當感謝。

蔡明志說，既然台東縣無法協助處理垃圾，南投縣也將持續努力尋求其他友好縣市的協助，以解決南投垃圾積存無法處理的問題！