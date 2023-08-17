高雄市教育局展現高雄技職人才培育成果，於17、18日在高雄科技大學建工校區舉行「2023高雄技職論壇暨技職教育諮詢會系列活動」，邀請高雄在地技職出身產業專家學者、國際技能競賽國手現身分享選擇技職教育心路歷程與經驗。

現場也展現高雄推動技職教育成果，邀請宜鼎國際股份有限公司智能週邊應用事業處副理王文瀚、一甲國中老師柯尚彬等技職出身產業學者專題與現場參加的高中職、國中教師分享；高雄市教育局長謝文斌致詞時感謝技職教育諮詢會委員指導，以及學校老師們對高雄技職教育的共同努力，讓高雄技職學生在國際、產業都能發光發熱。

產官學界代表出席技職論壇。（圖／高雄市教育局）

高雄111年度技職教育推動獲經教育部評定為優等，已是高雄於107年起連續五年獲教育部評定為優等，累積獲頒獎金達到450萬元，除了持續投入充實高雄技職教育資源，並透過「2023高雄技職論壇暨技職教育諮詢會系列活動」展現高雄技職人才培育成果，帶領教師看見高雄技職的多元蓬勃發展，鼓勵學生適性選讀技職教育。

謝文斌說，教育局將技職教育從國小開始扎根，尤其在職業試探、學生專業技能精進、產學合作等面向成果顯著，近五年在國際技能競賽奪下1金、5銀、2銅、5優勝的亮眼成績，讓高雄技職在國際被看見。

專業技能於現在社會不可或缺，謝文斌鼓勵老師們協助學生多元探索自身性向與興趣，帶領學生看見高雄技職教育的優良品質與務實致用特色，引導學生、家長適性選讀技職教育，創造屬於自己的廣闊道路，實現自己的夢想。

為提供學生多元探索自身性向機會，教育局每年均會辦理國中技藝競賽，協助國中生找到自我興趣並提供一展長才的舞臺。

現場也邀請榮獲2022第46屆國際技能競賽「漆做裝潢」銀牌海的青工商畢業校友傅文德、2017第44屆國際技能競賽珠寶金銀細工銅牌中正高工校友林靖芳現場分享。

高雄市教育局重視技職教育工作，此外，高雄高工、中正高工、海青工商等3校10位學生獲日本明石工業高等專門學校邀請，並於今年7月份赴日進行為期1個月的實務交流；高雄市也積極與西門子、亞馬遜等科技大廠拓展產學合作，協助學生專業加值，深化與中油、台電、台水、台糖等國營機構產學鏈結，提供學生多元就業選擇，持續與中山大學、高雄大學、高科大、高師大、高醫大等在地大專校院合作，提供學生多樣化課程選擇，豐富的技職資源，讓高雄技職發展前景可期。

教育局期盼透過「2023高雄技職論壇暨技職教育諮詢會系列活動」，傳遞技職教育的社會價值與專業成就；技職教育有著豐富且多元的類群，能符合不同特質學生就讀的需求，培養學生實用技術與實務能力，與職場所需的技能接軌，鼓勵老師帶領學生充分瞭解自己的性向與興趣，讓學生能選擇自己最合適的志願就讀。