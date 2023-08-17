「三冠王」少棒國手的前台電員工陰經龍，因不滿張姓女友要求分手，持刀刺死張女，被判15年，8月9日發監執行，但因陰經龍口腔癌4期，嘉義監獄兩度經醫師評估後拒絕收監，嘉義地檢署今傍晚開庭，諭知10萬交保，責付家屬帶回，面對媒體詢問，陰胞妹喊已誠心誠意道歉，「請你們放過我們吧！」

陰經龍發監至嘉監執行，獄方依監獄行刑法由醫師評估檢查，認為其病況達第13條第1項第2款條件，不予收監，獄方再請台中監獄培德醫院進行評估，昨接獲台中監獄通知，同樣評估無法收治，因此依法拒絕收監，今下午送交嘉義地檢署由檢方處置，檢方傍晚開庭。

嘉義地檢署主任檢察官江金星表示，陰性受刑人所涉殺人等罪判刑確定後，於8月9日發監執行，嗣因法務部矯正署、嘉義監獄，於17日以被告現罹疾病，因執行而不能保其生命為由，拒絕收監，經檢察官訊問後，勘酌情形，依監獄行刑法第13條第6項，諭知10萬交保，責付家屬帶回。

今由陰經龍胞妹到地檢署為哥哥辦交保，看到在場媒體守候，陰妹不斷抱怨，碎念記者吃飽太閒，這時陰經龍走出來，看到媒體立刻拿出隨身衣物遮掩，全程不發一語，快步跑出地檢署，面對媒體追問有無向家屬道歉？胞妹代答「有！有！」連講兩次對不起，之後又回頭說「我們有誠意道歉，請你們放過我們吧！」。