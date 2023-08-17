針對捏造民眾黨總統參選人柯文哲聲音、不實的錄音檔與信件內容，民眾黨發言人李頂立今天下午赴北市市調處中山站正式檢舉，他呼籲，側翼粉專開始帶風向，質疑是民眾黨自導自演，完全是不實指控，「假消息附和假消息」，呼籲比較親近民進黨的人士別明目張膽造謠。

李頂立表示，針對捏造柯文哲聲音的不實聲音檔案與信件，民眾黨正式提出檢舉，謝謝市調處關心、協助筆錄及偵查，也謝謝媒體提供信件原來樣貌，當然希望能知道到底是誰在製造不實錄音內容、散播消息。

李頂立強調，針對此事沒有預設立場，但是今早與中午看到特定人士、側翼粉專開始帶風向，質疑是民眾黨自導自演，把相關不實資訊提供給部分友好媒體自導自演操作，「我們在這邊鄭重澄清與否認，完全是不實指控。」現在看到的是「假消息附和假消息」，呼籲比較親近民進黨的人士別明目張膽造謠。

至於是否認為政治操作？李頂立說，會保持一貫地立場，不會特別影射特定黨派，或是不同立場的人士，不過要鄭重澄清，呼籲外界別在假消息上附加更多抹黑造謠、穿鑿附會，例如所謂「自導自演」、「民眾黨自己放出假消息製造新聞」，都子虛烏有，不要讓民進黨「造謠第一品牌」的形象在人民的心中深耕。

對於提供哪些事證？李頂立說，稍早有向市調處聯繫，對方希望可以提供原始信件，不過對方也希望他們不要透露太多相關內容，要留一些獨立辦案空間做後續調查，涉及假消息、選罷法有關聯，後續筆錄並與相關專業人士討論。

而各大媒體收到的信件來自不同郵件地址，市調處有無提出建議？李頂立說，這就是稍後要做筆錄、討論的內容，因為有不少跑主跑藍綠白、立法院線路的媒體收到，且都是不明來源，所以還是要先釐清是誰散播消息。