綠線捷運是桃園市政府自行發包興建的第一條捷運，將串連北桃園交通，受限疫情、文資等原因，捷運局校正後，依施工期預估高架段通車要延到2026年、地下段延到2030年，工期變更程序仍在作業，而航空城支線上月已5度流標，檢討後研擬拆成2標重新發包，全線通車恐再延到2031年。

桃園市府斥資982億推動綠線捷運，其中397億由中央補助，2014年推動以來，原定第1階段明年底通車，但審計處指出，因延後發包、發現地下文資、地下管線遷移及疫情等因素影響，GC01標、GC02標、GC03標共3個土建標要到2026年12月竣工，預估通車至少延遲2至3年。

審計處另指，第2階段原定2028年底通車，GC04土建標2度流標後拆標重新發包，拆出的GC05標電梯電扶梯終於成功發包在2月1日開工，但GC04土建標仍標不出去，通車目標恐將再延3年，也擔憂延期收不到表定的130億票收而會影響自償性收入。

捷運局長劉慶豐指出，市長張善政上任後盤點捷運綠線工程各項狀況並重新檢討工期，G13站到G32站高架段預計2026年完工通車，G01站到G12站地下段預計2030年完工通車，但也坦言「很拚」，工項進度管控已切成細項用「每日」來計算，希望能成功達標。

劉慶豐也提到，目前僅是依實際施工程序預估延後的期程，整個工期變更程序尚未完成，要再細算檢討並經內部簽核後才會正式對外公布。

劉慶豐也坦言，GC04標航空城支線歷經5次招標皆流標，以2018年核定的60億元經費難以吸引廠商投標，業界預估以目前的營建物價成本至少要破百億，像是近期新北捷運成功招標，就是增加7成預算才達陣。

捷運局指出，航空城支線共有4站，目前研擬拆成2標且困難段先行，以既有預算將原本支線中工期較長的G17、G18先行招標，剩下的G15、G16站未來再連同目前物價上漲情形，一併向行政院申請修正計畫，爭取變更預算後再重新招標，仍會力拚4站同時完工，但因整體支線發包延宕至少半年，已無法跟上主線2030年通車期程，預估若順利，航空城支線可望在2031年通車。