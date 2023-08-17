台南市政府宣布將投入2.6億元，逐年檢查及修繕老舊箱涵及管線，確保行車安全。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

各縣市常見馬路出現坑洞，日前台南路面傳出有坑洞，研判是雨水下水道管線老舊破損導致下陷，新竹縣也發生建案基地鄰近道路有汽車掉入坑洞，基於防患未然，台南市長黃偉哲要求水利局逐年逐段辦理箱涵及管線檢查，並針對老舊或待修繕箱涵進行修繕，預計將再投入2.6億元，採分年編列預算方式辦理。

水利局長邱忠川表示，台南幅員廣大，地底下也埋設近1300公里管線，其中包含雨水下水道管線約738公里、汙水下水道管線約550公里，為延長箱涵及管線使用壽命，避免因老舊破損而掏空地基，已投入約5.75億元維護，其中雨水下水道維護費用約3.4億元、汙水下水道維護費用約2.35億元，並以非破壞性檢測方式，逐年逐段辦理箱涵及管線調查。

水利局指出，2019年盤點調查全市19區雨水下水道管線，並請各區公所針對老舊或待修繕箱涵進行修繕，經費較高案件則由水利局辦理，具急迫性位置優先完成，也於防汛會議逐月追蹤修繕進度。水利局及各區公所除持續辦理箱涵開孔檢查，近期豪大雨事件過後，也加派人力巡視有顯著降雨區域的路面，若評估有安全疑慮就辦理開挖及修復，確保箱涵使用無虞。

此外，為避免大型箱涵修繕案件排擠區公所設算經費維持，水利局投入市預算2.6億元辦理「台南市老舊箱涵修繕改建執行計畫」，採分年編列預算方式辦理，持續執行修繕作業。

在汙水下水道方面，水利局自2014年起針對已完成汙水下水道系統進行計畫性管線檢視及修繕作業，截至今年，達到檢視年限之管線長度約290公里，明年度預計編列5000萬元辦理相關檢視及修繕工作，確保能延長管線壽命。