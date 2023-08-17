外媒引述衛星公司行星實驗室(Planet Labs)的衛星照片指出，中國似乎正在南海有主權爭議的中建島上修建簡易機場、碼頭與軍事設施。中建島屬於西沙群島，目前中國、越南和台灣都聲稱對該島嶼擁有主權。

外媒稱呼中建島為特里頓島(Triton Island)，是西沙群島最南端的島嶼，距離西沙群島最大的永興島178公里。該島由淺灘、沙堤、潟湖等構成，颱風或潮位較高大部份沙堤都會被淹沒。多年來中國在島上建設了一些基礎設施，包括簡易機場、碼頭和軍事系統，中建島的工程規模相較於南沙群島幾個島礁而言規模小了許多。

《美聯社》報導說，行星實驗室衛星照片顯示，簡易機場的施工於8月初首次可見。目前規劃的跑道長度將超過600米，足以容納渦輪螺旋槳飛機和無人機，但不能容納噴氣式戰鬥機或轟炸機。

此外，衛星照片上還可以看到遍佈島嶼大部分地段的大量行車道路，以及似乎是貨櫃箱和建築設備的東西。多年來，中國在島上擁有一個小型碼頭和建築物，還有一個直升機停機坪和雷達陣列。島上的兩塊大場地上畫有中國國旗的一顆星和代表執政的共產黨的鐵錘和鐮刀。

報導說，中建島是帕拉塞爾群島的主要島嶼之一，距越南海岸和中國海南島的距離大致相等。美國對各方的權利主張不採取任何立場，但定期派遣海軍艦艇在中國控制的島嶼附近進行自由航行行動。美軍2018年的自由航行任務有一次就是以中建島為重心。

中國拒絕透露其島嶼建設工作的細節，只表示其目的是為了航行安全。中國同時也否認有關將這條水道進行軍事化的指控，並表示中國對其主權領土有完全的自主權。

中國在1974年從與越南的一場海戰中奪取了西沙群島的控制權。據估計，每年通過這條水道的貿易額達5萬億美元。