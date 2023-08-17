為除行人地獄惡名，並增進清晨行人安全，台北市交通局檢討調整北市主次要幹道、巷弄351處路口號誌，於清晨5至7時由閃光改為三色運作，學校周圍62處路口則於8月底學校開學時完成，同時搭配縮短停等紅綠燈時間，依路口大小不同為25至50秒，並不影響上班的人、車潮。

台北市交工處副主任吳育緯指出，經統計分析，清晨期間發生較多行人事故，且行人事故嚴重性較高，為增進行人晨間外出交通安全，已檢討調整北市主次要幹道、巷弄351處路口號誌，於上午5至7時由閃光改為三色運作。另，學校周圍62處路口將於8月底學校開學時一併調整，全市總計調整413處路口。

他說明，清晨車少、車速相對快，閃光號誌會造成行車、人的衝突，改為三色運作則可分開人車，避免事故發生，同時縮短停等紅綠燈時間，依路口大小不同為25至50秒，並不會影響到上班的人、車潮。

吳育緯提醒，清晨時段車流量少、車速快，加上天色昏暗，駕駛人應依道路速限行駛、注意車前路況，行經行穿線時應減速慢行。行人行經路口時，注意左右來車、確實遵循號誌燈號行止，以維持安全。