統一獅19日將作客桃園與樂天桃猿交手，此役正好次是林子偉返台後初亮相，堂哥林岱安十分開心且期待能與堂弟同場競技，笑說當天如果有下場蹲捕，一定會想辦法讓投手K掉他。

林子偉決定結束10年旅外生涯，今年返台投入中職選秀，先被台鋼雄鷹以狀元籤挑走，之後被交易到樂天桃猿，16日球團為他舉行加盟記者會，並確定中職處女秀將會在19日桃園亮相。

當天桃猿對手正好是獅隊，有機會上演「堂兄弟」同場競技，林岱安說：「他有跟我說第1場是禮拜六，我可能會先抱他一下，歡迎他來到中華職棒。」

先前兄弟倆就有聊過返台打球的相關話題，能與林子偉一起在台灣打球林岱安也十分開心，「以他的能力，回來後一定能為台灣棒球貢獻心力，關注度可能會提高，話題也不同。」

之前林子偉曾隨獅隊練球，今年經典賽也與總教練林岳平共事過，「餅總」表示，林子偉在場上的機動性、身手絕對是能力很好的，最主要還是要看他的適應力，能不能在中職中展現出來。