高雄市今(17)日凌晨開始下暴雨，導致多區出現嚴重淹水，市長陳其邁臉書也被網友灌爆狂問豪雨假。陳其邁稍早回應「沒有達到停班課標準」。粉專「不演了新聞台」直酸，綠營議員還在歌功頌德，感謝前市長謝長廷當年的建設。他舉前市長陳菊曾喊「中央八成」，酸爆綠營雙標。

高雄今(17日)清晨下大雨，造成多地區淹水，網路上還出現淹水淹到籃框的籃球場畫面，不少人直呼說這是「高雄淹水現場」。高雄市議會議長康裕成在臉書發文強調「這是大錯特錯的說法」，她強調，該處是三民區本和里滯洪池，「是發揮滯洪功能的籃球場！」

「是邪教啊！還以為是政黨咧？問就是暖！」不演了新聞台PO圖對照，同樣是高雄下雨淹水，2020年5月韓國瑜當市長時，綠媒強調「網球場淹成釣蝦池，市長不來看？」本日淹水淹到籃框，綠媒下標「滯洪池狂吸水，感謝謝長廷當時的建設」。網友虧「看民進黨雙標反應也蠻好玩的」。

歷史哥李易修也發文附圖提到，綠媒堅稱高雄市本館路「積水」。但畫面中只見水淹及膝，機車騎士只能牽車步行，顯然超過單純積水的狀況。

不演了新聞台還回顧當年新聞畫面，高雄前市長陳菊曾說「也不要忘記，治水的部分，幾乎是八成，中央要負責！」網友表示，「大菊為重請慎言喔」、「各位講了那麼多年高雄不好...但還是綠色執政...所以他們真的過得很好！才會一直是綠色執政」、「就綠能你不能辣～！」