【全程字幕】槓上雲豹小公主！拒絕訪問跑的跟「雲豹」一樣快 徐巧芯親唱一首歌酸爆賴品妤 @ChinaTimes

【全程字幕】賴品妤稱綠能財爭議「冷飯熱炒」 徐巧芯怒揭內幕狂酸：妤電共生進行式 @ChinaTimes

民進黨立委賴品妤的父親賴勁麟擔任雲豹能源董事長，賴品妤被批反核立場是捍衛家族財路，也被嘲是「雲豹小公主」，16日被記者堵麥追問時，賴品妤簡單回應後就轉身就走、跑給媒體追。台北市議員、國民黨立委參選人徐巧芯今(17日)改編兒歌大酸，「雲豹公主跑得快，一趴股權賺百億真奇怪」，台電虧損就是「妤電共生的現在進行式」，雲豹能源賺國家錢後，左手轉右手捐給民進黨新潮流，難道不是掏空國家嗎？

徐巧芯今日受訪時表示，「雲豹小公主」賴品妤昨天接受媒體訪問時，真的跑得跟雲豹一樣快，今天就準備一首歌曲送給她，隨後就現場開唱:「雲豹公主，雲豹公主，跑得快，跑得快。只有一趴股權，公司能賺百億，真奇怪，真奇怪」。

對於賴品妤昨反批是「冷飯熱炒」後就直接落跑，徐巧芯也大酸，一隻雲豹跑得比兩隻老虎還快，所以被媒體問到雲豹能源的爭議時，賴品妤身為立委、還是審過再生能源條例的立委，竟然直接落跑了，但她本來就是「妤(魚)，魚比較滑溜，抓都抓不住」，現在說的魚電共生，根本就是賴品妤的妤，「妤電共生」，這也不是什麼冷飯熱炒，而是「妤電共生的現在進行式」，只要還在發電，台電的虧損就會越多。

對於雲豹能源說賴勁麟擔任相關公司董事長年度薪酬約225萬元、嘉雲豹董監事酬勞200萬元，共計425萬元，在業界已是偏低；徐巧芯也直接反酸說「問問民眾一年有領400多萬嗎？這樣的薪水是高還是低？」賴勁麟除了做過立委、是新潮流成員之外，沒有綠能專業背景，卻能擔任20家綠能公司的董事長，不就是為了讓新潮流在綠電產業鏈有一席之地，能不被質疑是政治分贓嗎？

徐巧芯指出，再生能源的保證收購價格，以風力發電來說1度電是7元，一般民眾購電1度電是2.6元，中間的價差就是讓國庫、台電虧損的原因，「雲豹能源在賺了國家的錢以後，左手轉右手，捐給民進黨新潮流的立委候選人，這難道不是掏空國家嗎？」雲豹小公主不敢面對記者，只敢快速烙跑，果然是雲豹跑得快。