宋少卿（左）、王月（右二）進行彩排。（寬宏藝術提供）

導演李小平。（寬宏藝術提供）

王月、宋少卿、樊光耀、黃嘉千、戴立吾、黃宇琳、楊千霈、張允曦小8等演員，今（17）日與導演李小平進行2023創拓版《京戲啟示錄》舞台劇總彩排，呈現精彩震撼的大場面，不管是舞台佈景、燈光投影、服裝道具都令人嘆為觀止。

黃嘉千（中）參與彩排。（寬宏藝術提供）

王月今感謝許多年輕觀眾給予回饋，表示這次演出大家的口條都變得特別好，因為有樊光耀一字一字千百遍地教，更感性落淚說：「原來國修老師用這個作品，療癒了10年後的我。」

楊千霈（左）和宋少卿進行彩排。（寬宏藝術提供）

宋少卿在劇中飾演當年李國修的角色，他提到這幾天大家一直問他有沒有壓力、還好嗎？他坦言和李國修認識很久了，雖然沒有合作過，但看到他的作品和為人，在心裡面已經立下重要標竿和影子，「在這個戲裡面要模仿他的樣子，或者是想要把他樣子完全打掉由我建立李修國這個角色，我一直到現在此刻我都還在掙扎。」

首次加入演出陣容的楊千霈表示三月時才帶傷來看戲，八月就來參與演出，真的很開心能參與這個曠世巨作，和非常厲害優秀的導演及演員合作，「我相信加入我們三位包含嘉千姐、少卿哥一定會帶給大家不一樣的感動，禮拜五即將演出，希望大家都能多多支持，一起進劇場看戲。」

2023《京戲啟示錄》創拓版8月18日到20日於台北國家戲劇院一連演出５場，購票請洽寬宏售票（kham.com.tw）、全台萊爾富、OK便利商店。