全民防登革熱，桃園市截至17日晚間6時，已有11例境外移入及1例本土個案為疾管署血清檢驗確診，龍潭渴望園區由於里內有滯洪池蓄死水，還有移工一站式服務中心在此，居民擔憂登革熱疫情，盼市府介入協助。衛生局表示，經釐清後滯洪池為渴望園區管委會管轄，已建議地方處理方式。

渴望里長洪揚才表示，該滯洪池與其他地區較不同，為當初專案開發時建造，因鮮少有滯洪需求，排洪道使用頻率低，成為一池死水，擔憂成為孳生病媒蚊溫床，儘管連日清理積水容器與化學防治，仍擔心變成防疫盲點。

洪揚才提到，渴望園區內設有移工一站式服務中心，提供家庭幫傭移工適應服務，近日曾有在機場經過基礎監測後、來到服務中心的移工被驗出登革熱陽性，被列入境外移入個案，雖經治療後已無大礙，但地方仍會擔心經由蚊蟲途徑傳染。

洪揚才說，經通報後衛生局、水務局、農業局等相關單位皆協助處理，不過日前會勘時竟有官員要他們「養魚吃蚊子」，令人傻眼。

他強調，市府的化學防治一年各區固定2次，但應視狀況改變作法，如今應盡快處理此情況，基層相當無力，釐清滯洪池權責，避免疫情衍生。

衛生局回應，獲報後第一時間到場關心，並跨局處釐清權責單位為渴望園區管委會，也傳授地方處理方式，滯洪池及排洪道建議所屬管理權人應定期疏通管路、清除雜物、避免積水久留以利排水，或定期施放殺幼蟲劑，避免孳生病媒蚊。

衛生局表示，針對登革熱防治，請各公私場域所有人、管理人、使用人應加強落實「巡、倒、清、刷」，杜絕病媒蚊孳生，降低登革熱疫情傳播風險。至於新增1例登革熱本土個案，則是日前列為高風險的桃園區個案，地方高度戒備，經疾管署檢驗後確診，面對疫情，市府也成立跨局處應變小組，多管齊下加強清除孳生源。