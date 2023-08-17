載滿瓦斯桶的貨車突然瓦斯桶掉落還瓦斯狂噴。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

街頭驚見「行走炸彈」，瓦斯桶摔下車街邊狂噴白煙嚇呆路人。

太驚悚了！台中市北區公園路日前上午10點多一台載滿瓦斯桶的貨車經過一家養生會館前時，突然瓦斯桶掉落還瓦斯狂噴，此恐怖畫面不但被路過自小客行車紀錄器拍下，警消獲報也立即到場除協助善後，消防局也依法對22歲楊姓貨車司機開單告發。

台中市第二分局於8月15日10時28分許，接獲民眾報案在台中市北區公園路225號前，有貨車裝戴瓦斯桶不慎掉落道路並有瓦斯噴灑溢散情事；員警立即抵達現場，到場時，消防人員亦已到場協助。

經了解是22歲楊姓貨車司機駕駛小貨車搭載運送瓦斯桶，疑因未固定好就上路，造成瓦斯桶摔落，經檢視拾回的瓦斯桶外觀，桶身明顯有掉落傾砸痕跡，且消防人員檢視現場有瓦斯滲漏情事，依上述事實情狀予以製單告發；另消防安全部分由消防隊接續稽查。

警方表示，楊男未依規定將裝載的貨物綑紮牢固，將依違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款，汽車裝載時，所載貨物滲漏、掉落，處汽車駕駛人新台幣3千元以上1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

台中市第二分局呼籲民眾，為了有效防制交通事故，確保交通安全，籲請駕駛人在上路前務必檢視載運的貨物是否綑紮牢固，避免貨物掉落導致後方車輛輾壓造成事故，影響行車安全。而造成個人或他人生命、財產不必要的損失。