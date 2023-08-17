近期青少年遭詐騙集團吸收作為「車手」或黑幫「打手」的案例漸增，為此淡水警分局及少輔會利用暑假，安排與正德國民中學及竹圍高級中學柔道隊近百名學生進行柔道及擒拿術交流活動，並藉此宣導反詐觀念，提醒學生切勿受騙上當；其中淡水警分局長陳保緒曾獲大專盃柔道冠軍，更找出封存30年的中警柔道服親自下場與學生們對練。

淡水警分局表示，暑假期間青少年接觸網路的機會增多，詐騙集團看準機會，以一頁式假求職、假交友等廣告誘導青少年加入詐騙集團組織，傳授「教戰守則」騙取被害人的金錢，通常此類廣告均標榜「高薪、輕鬆賺」等字眼引起青少年，加上同儕之慫恿及金錢的誘惑下，或是是父母親疏於管教、家庭功能失能，常使得青少年掉入詐騙集團的圈套，成為詐騙的幫助犯。

淡水警分局說，多數青少年都不知道犯罪後所要承擔的刑責，為提升暑假期間年輕學生防制犯罪及法律知識，警方與少輔會特別前進校園以輕鬆、趣味的方式將「識詐、反詐、防黑」等宣導主題帶入活動中，盼能讓青少年認識詐騙及黑幫手法保護自身之安全。

淡水警分局指出，全民反詐工作是持續性及深入性的工作，警方除針對詐騙集團查緝以及向上溯源刨除黑幫外，更要帶領民眾共同認識詐騙，唯有如此才能降低民眾遇害的可能性。